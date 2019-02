Etes-vous une cyber-victime ?

publié le 06/02/2019 à 13:00

Ordinateurs, tablettes et Smartphones ont radicalement changé nos modes de vie. Ultra connectés, nous sommes devenus, sans nous en apercevoir, dépendants et fragiles. Nous ne savons pas que nous sommes menacés quand on effectue un achat sur Internet, quand on consulte une banque en ligne ou même quand on cherche l'âme sœur sur un site de rencontres.

Sébastien Dupont, Responsable de la sécurité numérique pour la création du Pentagone à la française et au sein de grands groupes internationaux, il est impliqué depuis vingt ans sur le terrain de la protection des données. Il tire la sonnette d'alarme et passe en revue tout ce qu'il faut savoir en matière de sécurité numérique pour ne pas devenir une cyber-victime malgré nous



à lire : Vous êtes fous d’aller sur internet publié chez Flammarion



