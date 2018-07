États-Unis : une sculpture de Rodin oubliée dans une petite ville

HANDOUT / “© COMITÉ RODIN - COURTESY OF THE COMITÉ RODIN, PARIS AND THE HARTLEY-DODGE FOUNDATION / AFP

publié le 29/10/2017

Cela faisait 80 ans que ce buste en marbre, de 317 kilos, trônait dans la salle de la mairie de Madison aux États-Unis : un Napoléon au visage jeune et mince, regard farouche, vêtu d’une toge antique, qui attendait son heure. 80 ans que cette sculpture que plus personne ne regardait, prenait la poussière, déplacée sans ménagement d’un endroit à l’autre du bâtiment, selon les humeurs des uns et des autres.



Mais il y a trois Malory Mortiaros, une jeune archiviste de 22 ans, est désignée pour faire l’inventaire de l’hôtel de ville, meublé et décoré dans les années 1930 par une mécène locale. L’œil de l’archiviste est attiré par ce buste maltraité. Elle ne sait pas réellement pourquoi, mais elle demande qu’on le soulève et découvre alors une signature à peine visible. C’est celle d’Auguste Rodin.

Un étonnant voyage

L’archiviste va mener l’enquête pour déterminer si la sculpture est authentique, et comment elle est arrivée là : problème, elle n’est pas répertoriée. Mais la jeune femme s’entête et parvient à reconstituer son étonnant voyage. Le marbre a été commandé en 1904 à Auguste Rodin par une collectionneuse américaine. Mais l’artiste a traîné, et elle s’est découragée. Quelques années plus tard, un autre américain est venu l’acheter à l’atelier de Meudon, puis l’a ramené à New-York et l’a vendu aux enchères.

C’est alors que la mécène de Madison l’a acquis et l’a offert à la mairie. Le comité Auguste Rodin à Paris a authentifié la sculpture, dont la trace avait été totalement perdue. Elle porte d’ailleurs une autre inscription dans son dos : "Napoléon enveloppé dans son rêve". Un rêve éveillé pour a bourgade du New Jersey : le marbre est estimé entre 4 et 12 millions de dollars. Il ne se trouve plus aujourd’hui dans la petite mairie de Madison, mais a été transféré au musée d’art de Philadelphie.