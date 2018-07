et AFP

publié le 27/01/2017 à 06:30

Sacré dédommagement. Une lycéenne de Californie a reçu 1,25 million de dollars (1,17 million d'euros) d'indemnités pour avoir été contrainte d'uriner dans un seau. À San Diego, un jury a statué le 25 janvier dernier en faveur de cette ancienne élève du lycée Patrick Henry. Celle-ci avait déposé plainte en 2012, alors qu'elle était âgée de 14 ans, car elle n'avait pas été autorisée à se rendre aux toilettes de l'établissement en raison de règles strictes. Son enseignante lui avait alors suggéré de faire pipi dans un seau se trouvant dans un placard de rangement de la classe, puis de verser son urine dans un évier. À l'époque, l'élève avait demandé une réparation de 25.000 dollars.



Traumatisée par l'incident, la jeune fille avait été l'objet de ragots et de messages obscènes de la part de plusieurs de ses camarades. La situation était devenue intenable et la lycéenne avait tenté de se suicider, comme elle l'a expliqué lors du procès. "Cela n'aurait jamais dû arriver à une jeune fille de 14 ans", a déclaré son avocat, Brian Watkins. Selon lui, sa cliente est satisfaite du verdict livré par le jury de San Diego, bien qu'elle continue toujours de suivre une thérapie. "Je crois que justice a été faite et que les autorités scolaires le reconnaissent. Elles ont déjà changé leur politique, donc je pense que c'était positif pour les deux parties", a poursuivi l'avocat.

Selon les propos des représentants du district scolaire dont dépend l'ancien établissement de la jeune femme, l'enseignante à l'origine de l'incident a été mise en congé administratif et n'est pas retournée travailler au lycée Patrick Henry. Ils ont également insisté sur l'erreur de jugement commise, l'enseignante pensait simplement appliquer les règles en vigueur dans l'établissement. L'avocate du district a défendu que dans un "moment d'égarement", l'enseignante avait jugé que sa directive "était une bonne idée".