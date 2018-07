États-Unis : un ours s'invite dans son jacuzzi

publié le 04/07/2018 à 04:12

Un ours très bien léché. Mark Hough, un Américain de la ville d'Altadena en Californie, a reçu une visite insolite le vendredi 29 juin : un ours est passé par dessus la clôture pour profiter quelques heures du jacuzzi.



Alors que Mark Hough profitait d'une chaude après midi dans son jardin, un étrange bruit vient perturber son repos. S'il croit d'abord entendre son voisin qui jardine, le bruit dans la haie se fait de plus en plus insistant. "Je me suis levé pour regarder au travers des buissons, lorsque j'ai vu l'ours en train de grimper par-dessus ma clôture", a raconté l'homme à Associated Press.

> California Bear Gets Hot Tub Treat

Mark Hough se réfugie immédiatement à l'intérieur, et observe l'animal à distance. "Il était là, en train de jouer dans les bulles du jacuzzi", constate l''Américain. C'est ce moment qu'a filmé Mark Hough, où l'on peut voir l'ours profiter de l'eau et jouer avec le diffuseur de chlore.

Pour clôturer son après-midi, l'ursidé n'a pas manqué de laper quelques gouttes de la margarita que Mark Hough avait dû abandonner dans sa fuite. L'ours parti, l'Américain est finalement retombé un peu plus tard sur l'animal, dans la rue, endormi sur un arbre.