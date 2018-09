publié le 20/09/2018 à 19:35

Leur belle histoire a ému les réseaux sociaux. Jake et Jeni, frère et sœur, ont fait une surprise de taille à leur père Wesley début septembre, en lui ramenant un vieux souvenir de sa jeunesse, dont il avait dû se séparer 17 ans plus tôt pour aider sa famille.



C'est Jake Ryan, le fils, qui raconte l'histoire sur Facebook. Son père possédait une Mustang à laquelle il tenait énormément. "Ma sœur et moi avons grandi dans cette voiture", se souvient-il, évoquant les nombreux souvenirs qui y sont liés.

Mais sa mère est diagnostiquée d'un cancer des ovaires. "Les factures médicales s'accumulaient", racontent les deux enfants sur CBS News. Wesley a donc vendu sa précieuse Mustang pour subvenir aux besoins de la famille, "l'un des plus gros sacrifices que je ne l'ai jamais vu faire pour nous", explique Jake sur Facebook.

Émouvante surprise

"Je sais à quel point ça l'a brisé de voir cette voiture rouler loin de lui", ajoute-t-il. Entre temps, la mère de Jake et Jeni a guéri de son cancer. Le frère et la sœur ont entrepris de retrouver la voiture du père, sur laquelle ils sont retombés en 2016, racontent-ils à la chaîne Univision 41.



Mais ils ne parviennent pas à tomber d'accord sur un prix de vente avec le propriétaire et abandonnent leur idée. Cet été, Jake retrouve à nouveau la voiture de son père et finit par l'acheter avec sa sœur.



Avec la complicité de leur mère, ils donnent rendez-vous à Wesley, lui bandent les yeux et l'assoient sur le trottoir. En découvrant à nouveau sa Mustang, il en a eu les larmes aux yeux. "Voir l'émotion sur son visage valait vraiment le coup", conclut Jake sur Facebook.