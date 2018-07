publié le 27/05/2016 à 11:26

L'idée lui est venue au cours d'une visite du Musée d'art moderne de San Francisco (SFMOMA), lorsque TJ Khayatan s'est interrogée sur le sens de l'art contemporain et le rapport des visiteurs avec ce dernier. "À notre arrivée, nous étions impressionnés par les œuvres d'art et les peintures qui étaient exposées. Cependant, une partie de cet 'art' ne nous a pas vraiment surpris. [...] On a trébuché sur un animal en peluche sur un tapis gris et on s'est alors demandé si cette oeuvre était vraiment impressionnante pour les visiteurs", a expliqué l'adolescent de 17 ans au site Buzzfeed (en anglais).



Le jeune homme décide alors de se lancer dans une petite expérience et dépose une paire de lunettes au pied d'un mur blanc dans le musée. La réaction ne se fait pas attendre : un petit attroupement se crée quelques secondes plus tard autour de l'oeuvre, et les visiteurs observent longuement les binocles d'un air absorbé. TJ Khayatan a même immortalisé les contorsions d'un homme agenouillé au sol pour pouvoir photographié au mieux sa petite "exposition". L'adolescent originaire de San Francisco a fait part du succès de sa mise en scène sur Twitter et son expérience a rencontré un engouement inattendu : plus de 54.000 partages et 58.000 likes !

LMAO WE PUT GLASSES ON THE FLOOR AT AN ART GALLERY AND... pic.twitter.com/7TYoHPtjP8 — teejay (@TJCruda) 24 mai 2016

Certains ont fait part de leur hilarité devant l'absurdité de la scène : "C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu" ["That is the funiest shit i ever seen"]. D'autres ont profité de l'occasion pour faire part de leur incompréhension pour l'art contemporain : "C'est pour ça que je hais l'art" ["This is why i hate art"] ou encore "L'art moderne est complètement stupide, c'est une parfaite arnaque pour soutirer de l'argent à des idiots" ["Modern art is a fucking stupid but it's a perfect scam to gain money from idiot's"].

@aazaliec @TJCruda THAT IS THE FUNNIEST SHIT I EVER SEEN — babyadult™ (@babylatinx) 24 mai 2016

@TJCruda modern art is fucking stupid but it's a perfect scam to gain money from idiot's. — SquirrelHound (@SquirrelHound) 24 mai 2016

Devant cette avalanche de réactions, le jeune homme a tenu à prendre ses distances avec les commentaires les plus fielleux : "Je pense aussi que l'art moderne peut être une blague parfois mais c'est une façon d'exprimer notre créativité." TJ Khayatan et ses amis ont tenté de renouveler l'expérience avec d'autres objets, comme une casquette, sans jamais rencontrer le même succès que les lunettes. De son côté, le Musée d'art moderne de San Francisco a préféré réagir avec humour en comparant le farceur avec Marcel Duchamp, le chef de file du mouvement Dada, : "Aurions-nous un Marcel Duchamp* parmi nous ?"

@TJCruda Do we have a Marcel Duchamp in our midst? https://t.co/07g2VAwAod — SFMOMA (@SFMOMA) 26 mai 2016