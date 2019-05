et Claire Gaveau

publié le 31/01/2019

Un jeu d'enfant. Tout le monde a retenu son souffle avant l'ultime lancé. L'ultime boule pour basculer dans une euphorie certaine. Aux États-Unis, un enfant de dix ans a réalisé un exploit lors d'une compétition de bowling le 24 janvier dernier.



Lors d'une rencontre dans le New Jersey, Kai, a atteint les 300 points, le score maximum possible dans ce sport. 300 points, soit 12 strikes consécutifs. Rien que ça. Félicité sur les réseaux sociaux, le garçon devient le deuxième plus jeune de l'histoire du bowling à réaliser pareille performance outre-Atlantique.

Une performance qui fait évidemment la fierté de sa mère. "J'étais extatique, je sautais partout, a-t-elle déclaré dans les colonnes du journal local nj.com. Vous êtes submergé de fierté et de joie, et le voir accomplir cela, c'est tout simplement incroyable".