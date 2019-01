et Leia Hoarau

publié le 05/01/2019 à 12:23

C'était une mauvaise surprise pour ce couple de Gironde. En appelant l'administration pour vérifier le versement de la retraite complémentaire de son mari, Annick apprend que ce dernier a été déclaré comme décédé, alors que celui-ci se tient à côté d'elle, bien vivant.



Une situation absurde qui a fait bondir André : "J'ai rappelé, je me suis plaint et elle a bien vu que je n'étais pas le défunt. C'est un peu léger de suspendre une retraite sur le bon vouloir d'une personne qui décide. (...) C'est un peu cocasse cette histoire !".

André a ensuite dû prouver à l'administration qu'il était bel et bien vivant : "Il a fallu que j'aille à la mairie de Lormont pour faire un extrait de naissance, puis que je me présente à la mairie du Pian pour un certificat de vie pour pouvoir me débloquer", explique-t-il.