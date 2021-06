Dijon : une femme se baigne dans une fontaine au milieu de 50.000 euros en billets

Cela aurait pu être une scène de film. Ce jeudi 24 juin, une femme se baignait dans une fontaine du centre-ville de Dijon dans laquelle elle avait versé des centaines de billets d'une valeur de près de 50.000 euros au total, a-t-on appris de la police et de la préfecture. La femme a été prise en charge par les secours et les billets ont été repêchés.

Ce sont quatre pompiers qui se sont chargés d'évacuer cette femme dans l'après-midi alors qu'elle nageait dans la fontaine en eau de la place de la République de Dijon. La femme a été prise en charge puis transportée vers de le CHU de la ville.

Des agents de la police nationale et municipale ont ensuite pris le relais pour partir à la pêche aux billets. Au total, plus de 47.000 euros flottaient dans l'eau sous forme de coupures de 10, 20, 50 et 100 euros. Interrogée par l'AFP, la police a indiqué être intervenue "pour mettre la femme en sécurité et pour récupérer les billets flottants dans l'eau". La présence policière visait également à s'assurer qu'aucun passant ne soit tenté de s'emparer des liquidités.

Quant à l'identité de la "nageuse", la police a précisé que c'était une "quinquagénaire fragile sur le plan psychologique". D'après le quotidien régional le Bien Public qui a révélé l'histoire, elle est originaire de Nancy. La police n'a pas précisé l'origine des fonds ou avancer une explication au geste. Pour sa part, la préfecture de Côte-d'Or s'est chargée de compter le montant saisi. "Nous en sommes à ce stade à 47.200 euros identifiés", a-t-elle affirmé.