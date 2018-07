Devenez co-propriétaire d'un château... pour 50 euros !

publié le 29/08/2017 à 15:02

Après les châteaux en Espagne, les ruines en Dordogne ! L'association "Adopte un château" propose de devenir co-propriétaire d'un châtelet pour seulement 50 euros. Cet investissement est surtout une participation modique pour permettre le rachat et la rénovation du château de Saint-Vincent-le-Paluel.



Ce site du XVème siècle est sous le coup d'une saisie immobilière et devrait être mis aux enchères le 21 septembre à Bergerac. L'association spécialisée dans ce genre d'opération propose de contribuer via une cagnotte en ligne sur un site de financement participatif dédié "au rayonnement du patrimoine culturel".

Pour l'instant, la cagnotte en ligne a levé 22 508 euros sur les 500 000 euros nécessaires au rachat de la bâtisse. On compte déjà 309 possibles futurs co-propriétaires, mais le temps presse : il ne reste que 26 jours avant l'échéance de la cagnotte et la mise aux enchères du bien au prix de 250 000 euros.

Une ruine déjà vue au cinéma au côté de De Funès

La demeure était dans un bon état de conservation jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En 1944, le château est incendié lors du retrait d'une division SS. Il n'a jamais été restauré depuis.



Le château de Paluel n'est pas tout à fait inconnu du grand public. Il a servi de décor dans le film Le Tatoué (1968) où figurent Louis de Funès et Jean Gabin.