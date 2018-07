Coupe du Monde : le jour où le trophée avait été volé à Londres

publié le 15/07/2018 à 09:07

C'était le dimanche 20 mars 1966. À trois mois du début de la Coupe du Monde en Angleterre. En plein cœur de Londres, le trophée de la compétition est exceptionnellement exposée au Westminster Central Hall. Dans une vitrine surveillée par cinq gardes.



Le trophée n'est pas celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est la Coupe Jules Rimet, une statuette de divinité grecque plaquée d'or et d'argent. En quelques minutes, à la faveur d'un petit office religieux destiné au personnel, alors que la salle n'est pas ouverte, elle disparaît. La vitrine est forcée. Un homme est recherché par Scotland Yard, cheveux noirs, lèvres minces, cicatrice sur le visage...

Commence alors une incroyable enquête, avec une demande de rançon dès le lendemain du vol. Coup de fil à la fédération anglaise qui le matin même a demandé à un orfèvre de fabriquer une réplique de la Coupe.Une voix anonyme exige 15.000 livres en billets de un et de cinq en échange de la Coupe du Monde. Cinq jours plus tard, un policier, qui se fait passer pour un officiel, rencontre un certain Jackson. Une valise de faux billetsest remise et Jackson demande qu'on le suive en voiture et sème l'inspecteur du Yard. Il sera rattrapé, il est un ancien militaire et nie détenir le trophée.

Un héros nommé Pickles

Il affirme être aux ordre d'un mystérieux commanditaire The Pole, le Poteau. Cette fois la Coupe est perdue. Quand, une semaine pile après le vol, dans le sud de Londres, un chien appelé Pickles échappe a son maître, file droit dans un buisson pour renifler un objet : la Coupe du Monde emballée dans du papier journal. Pickles deviendra le chien le plus célèbre du Royaume. Mais personne ne saura jamais qui a volé la Coupe du Monde, remportée cette année là par l'Angleterre.