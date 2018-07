Côtes-d'Armor : une course-poursuite du maire... en slip

publié le 26/03/2018 à 15:52

L'histoire se déroule à Trégrom, dans les Côtes-d'Armor. C'est ce qui s'appelle se retrouver en slip au carrefour. Au propre comme au figuré.



Même pas son écharpe de premier élu. C'est donc dans cette tenue minimaliste que monsieur le maire, s'est précipité hors de chez lui, dans la matinée du samedi 24 mars. Au saut du lit.

Pas le temps d'enfiler un pantalon pour courser l'homme qui vient de faire démarrer, juste sous ses fenêtres, son Renault Scénic tout neuf. Qui prend la route et fait monter à bord, un peu plus loin, un de ses amis, rapporte le quotidien régional Le Télégramme.

Le sang du maire ne fait qu'un tour. Uniquement vêtu de son slip, tel Tarzan, il se précipite dans le deuxième véhicule familial. Prend le soin de boucler sa ceinture et poursuit le Scénic volé. Qui finit rapidement dans un fossé, les voleurs prenant la fuite à pied.



Le temps pour l'élu d'aller se rhabiller, d'alerter les gendarmes et quelques amis agriculteurs, et d'aller cueillir les deux hommes au détour d'un chemin. Ils seront jugés pour vol de véhicule. Monsieur le maire, je vous rassure, n'a pas pris froid.