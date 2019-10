publié le 01/10/2019 à 11:46

Un Costarmoricain a découvert un curieux butin. Alors qu'il effectuait des travaux dans son appartement de Saint-Brieuc, il a trouvé, caché entre de la laine de verre et des planches en contreplaqué, plusieurs liasses de billets de 500, 200 et 100 francs, pour un total de 72.900 francs. Seul bémol, depuis 2012 il est impossible d'échanger l'ancienne monnaie contre des euros.

"Je n’ai pas encore été voir la Banque de France, étant donné que l’on ne peut plus les échanger. On a pensé à les vendre à des collectionneurs, mais j’ai appris qu’ils s’intéressaient surtout à certains numéros. Et puis, en rigolant, je me suis dit qu’au pire des cas, je pourrais tapisser mes nouvelles toilettes avec", a déclaré l'homme au journal Ouest-France.

L'origine de ces grosses coupures reste mystérieuse. Selon le quotidien, il s'agit de francs imprimés au milieu des années 90, qui pourraient avoir été cachés en marge d'un vol. Parfaitement conservés, ils pourraient également appartenir à l'ancien propriétaire de l'appartement. Une hypothèse que le Briochin pourrait vérifier grâce à l'acte complet de propriété. Ce dernier envisage même de retrouver la personne qui a caché les billets, " mais pas sûr qu’elle soit intéressée car, aujourd’hui, ce sont juste des petits bouts de papier" , a-t-il souligné, toujours dans Ouest-France.