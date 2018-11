publié le 14/11/2018 à 13:00

Corps-et-sport

Sportif ou sportive, professionnel ou simple amateur, connaissez-vous réellement les effets du sport sur votre corps ? Les processus physiologiques et psychologiques à l’origine du mouvement ? Ce qui se passe dans le cerveau d’un athlète, ses réactions face aux échecs et aux réussites ? Les progrès scientifiques et technologiques réalisés pour le préparer au mieux à la performance ? Notre invitée Julie Doron, ancienne sportive de haut niveau en escrime et chercheuse en psychologie de la performance à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance sera avec nous en studio pour répondre à toutes ces questions !





à lire : Corps et sport aux éditions de La Martinière.