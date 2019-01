Connaissez vous vraiment Agatha Christie ?

publié le 24/10/2018 à 13:00

Globetrotteuse infatigable, Agatha Christie a, durant sa vie entière, parcouru la planète et livré dans toute son œuvre une vision clairvoyante et toujours originale du XXe siècle. Anne Martinetti nous racontera comment celle qui apprit à nager à Dinard à l'âge de quatre ans, découvrit les Pyrénées qu'elle trouva " plates ", fut la première surfeuse anglaise homologuée sur les plages d'Afrique du Sud, s'amusa à tester les fast-food à New York, devint l'écrivaine la plus lue au monde et ne recula jamais devant l'aventure et les voyages périlleux.





