Connaissez-vous Rudolf Noureev ?

publié le 14/06/2019 à 13:00

Avec notre invitée la journaliste Ariane Dolfus, on vous raconte le destin de Rudolf Noureev, le plus célèbre danseur de tous les temps, à l'occasion de la sortie d'un biopic réalisé par Ralph Fiennes qui sort en salles le 19 juin.

Étoile du ballet soviétique du Kirov, il choisit le 16 juin 1961, lors de sa première tournée en France, de passer à l'Ouest avec fracas, en faussant compagnie aux gardes du KGB à l'aéroport du Bourget.

Star du jour au lendemain pour cet acte considéré à tort comme politique, Noureev, génie de la danse, allait conquérir les plus grandes scènes et révolutionner l'art du ballet.

Comment a-t-il été accueilli à son retour en URSS en 1987 par sa famille et par les russes ? Pourquoi ce retour s'est-il fait sous le regard des caméras du monde entier ? Comment est-il devenu directeur de l'opéra de Paris ?





autobiographie de Noureev

à lire : Noureev, confessions inédites chez Arthaud Poche.

