Connaissez-vous l'histoire de la NASA ?

publié le 03/07/2018 à 13:00

La Nasa fête ses 60 ans.

On vous raconte son histoire et l’on rend hommage à Margaret Hamilton, celle sans qui l’homme n’aurait jamais marché sur la Lune. Grâce à la rigueur de cette mathématicienne, qui scruta la moindre erreur dans le programme destiné à faire atterrir les astronautes sur notre satellite naturel, le programme Apollo fut un succès historique de la Nasa.

Eric Pincas, rédacteur en chef d’Historia et Pierre Julien, journaliste RTL, nous raconte l'histoire de la NASA.



Historia juillet-août 2018