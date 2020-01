Connaissez-vous l'histoire de la chaussure ?

publié le 23/01/2020 à 20:00

Avec notre invité l’historien et conservateur en chef du Musée des Arts Décoratifs Denis Bruna on retrace l’histoire de la chaussure et comment la façon de marcher diffère selon les époques, les cultures ou les classes sociales. Il nous présente des chaussures historiques ou complètement insolites comme cette paire de chaussure taille 33 ayant appartenu à Marie Antoinette ou cette autre paire confectionnée en os de poulets.



Quelle est la plus ancienne chaussure conservée ? Et le talon, quand apparaît-il ? C’est d’abord une affaire d’hommes ? Et les femmes s’y mettent quand et pourquoi ? Sait-on d’où vient cet idéal du pied fin en occident ? À partir de quel âge et comment les pieds des chinois sont-ils bandés ? Ces pratiques ont-elles disparu aujourd’hui ?

Notre invité nous racontera également l'histoire de la mythique paire de chaussures du Charlot de Charlie Chaplin, ou encore de la révolution des chaussures de sport.

À voir : Marche et démarche, une histoire de la chaussure au Musée des Arts Décoratifs.

