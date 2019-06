Connaissez-vous l'histoire d'Anastasia ?

publié le 05/06/2019 à 13:00

Dès le lendemain de l’annonce de l’assassinat de la famille Romanov par les Bolcheviks à Ekaterinbourg en juillet 1918, une rumeur circule : La grande duchesse Anastasia aurait survécu au massacre et réussi à s’enfuir…

En 1920 à Berlin, la rumeur se confirme : une jeune femme assure être la benjamine des filles du Tsar Nicolas II. Sa ressemblance frappante et sa connaissance intime des détails de la vie de la famille impériale créent le trouble…

Comment aurait-elle survécu ? Comment aurait-elle pu éviter les balles et les coups de baïonnettes ?

Comment se serait-elle retrouvée en Allemagne, à Berlin, la ou la police l'a retrouvée après une tentative de suicide ?

On revient sur cette étrange affaire avec le journaliste Jean-Christophe Buisson.





