Confinement : Kodak met en vente l'un des plus grands puzzles au monde

publié le 23/04/2020 à 11:22

Depuis le début du confinement annoncé en mars, les citoyens se sont rués sur les jeux, et notamment les puzzles. Kodak a proposé à la vente ce que l'entreprise décrit comme "l'un des plus grands puzzles du monde".

Le puzzle est constitué de 51.300 pièces, qui une fois assemblées, occupent un espace de 8,6 mètres sur presque 2 mètres. Tour Eiffel, statue de la Liberté, chutes du Niagara, Machu Picchu, Taj Mahal, Colisée, Grande Muraille de Chine... Les images à reproduire sont celles de 27 des sites les plus merveilleux et les plus connus de la planète, indique The Independent.

La société assure que "chaque cliché a été initialement pris par un photographe professionnel, amélioré grâce à des techniques numériques puis imprimé en haute définition". Le produit est vendu à près de 380 euros sur Amazon et un peu plus de 550 euros sur le site Internet de Kodak.

[Zone 42] Voici un puzzle Kodak de plus de 51 000 pièces pour vous occuper pendant le confinement ! https://t.co/yjkfWxXPAf pic.twitter.com/8TdJ5Vy5Uk — Manuel Hattinguais (@M_Hattinguais) April 21, 2020