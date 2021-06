Comment une faute d'orthographe a donné naissance à Google

publié le 04/06/2021 à 07:01

On est en 1996 et à cette époque deux étudiants américains de Stanford, Larry Page et Sergey Brin planchent sur un moteur de recherche Internet pour accéder rapidement aux pages les plus pertinentes sur n’importe quel sujet. Et comme il y en a déjà près de 10 millions à l'époque, c'est comme chercher une aiguille dans une bottedefoin.com

Comme il faut bien lui donner un nom, ils choisissent BackRub qui signifie en français "massage de dos". Pas top comme nom pour une technologie qui commence déjà à gagner en popularité. Larry Page se met donc à la recherche avec d'autres étudiants d'un nouveau nom. L'un d’entre eux, Sean Anderson propose alors "Gogolplex".



Et pourquoi pas juste "Gogol", répond Larry ? Attention "Gogol" en anglais, ça ne signifie pas du tout la même chose que chez nous, il ne s'agit pas de l'injure mais plutôt du mot pour désigner le chiffre "un" suivi de cent zéros. Ce chiffre très important s'écrit normalement soit G O G O L, soit G O O G O L.

En anglais, on prononce ça ("gou-gueule"). Au passage, ce chiffre a été inventé en 1938 par un mathématicien, Edward Kasner, mais le nom Googol par son neveu de 9 ans. Larry Page demande donc à Sean Anderson de vérifier si le nom de domaine "Googol.com" est disponible pour vite le réserver.

Sauf que Sean est plus fort en maths qu'en orthographe. Il se mélange les pinceaux entre G O O G O L et G O G G L E qui signifie "lunettes" en américain. Et donc il écrit GOOGLE, G O O G L E.

C'est bon, c'est dispo, quelques heures plus tard, le site le plus utilisé du monde est officiellement enregistré. 6,9 milliards de recherches par jour et si ça se trouve l'une d'entre-elle vous a amené à écouter ce podcast.

