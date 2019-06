Comment sont nées les Alpes ?

publié le 26/06/2019 à 13:00

Avec plus d’une centaine de sommets qui culminent à 4000m, les alpes dominent l’Europe. Comment les alpes se sont-elles formées ?

Comment le continent africain est-il entré en collision avec le continent européen ? Qui est ce géologue suisse qui a fait cette découverte ? De quelle manière ? En quelle année ?

Qu'avait donc découvert Léonard de Vinci sur la formation des Alpes ? Combien mesuraient les sommets il y a 30/40 millions d'années ?

Comment et pourquoi les Alpes perdent-elles de la hauteur ? Les phénomènes d'érosion sont-ils observables par les randonneurs ?

Les glaciers sont-ils eux aussi en voie de disparition ? Combien de sommets comptent les Alpes ?

Notre invité, le géologue Michel Marthaler nous raconte l’histoire de cette chaîne de montagne et comment les scientifiques tentent d’en percer ses secrets.

Le Cervin est-il africain

à lire : Le Cervin est-il africain aux éditions Loisirs et Pédagogies.