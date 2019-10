Comment se soignent les Chinois ?

et Thomas Hugues

publié le 17/10/2019 à 13:00

Le corps n'a pas été créé pour tomber malade mais pour s'autoguérir en permanence. Voilà le principe premier de la médecine traditionnelle Chinoise : prévenir plutôt que guérir.

Que dit notre apparence de notre santé ? Quelles sont les méthodes de guérison employées ? Est-ce accessible à tous ?

Le kinésithérapeute Jean Pelissier a pratiqué la médecine chinoise pendant plus de trente ans, il nous décrypte les pratiques de cette médecine, vieille de 5000 ans qui compte de plus en plus d'adeptes.

à lire : La médecine traditionnelle chinoise pour les Nuls paru chez First



La médecine traditionnelle chinoise pour les Nuls