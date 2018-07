Le python royal trouvé est âgé de quatre ans et mesure 1m50 (illustration).

publié le 09/07/2018 à 18:58

C'est une drôle de découverte qu'a fait, ce matin à 7h30, le gardien d'un immeuble de Clermont-Ferrand, dans le quartier de la gare. Il s'est retrouvé nez à nez avec un python royal d'1,50 mètre, qui se trouvait sous le porche de l'immeuble. Il a immédiatement donné l'alerte.



Les pompiers ont dû intervenir pour capturer cette femelle de quatre ans. L'animal a été conduit à la clinique vétérinaire à Issoire afin d'être examiné et tracé. Son propriétaire n'a pas été identifié. Nul ne sait pourquoi ni comment ce serpent s'est retrouvé à cet endroit. À moins de s'être échappé, le serpent a peut-être été abandonné. La nouvelle obligation de puçage des espèces sauvages, en vigueur depuis mi-juin, incite de plus en plus de propriétaires à abandonner leur compagnon.

En attendant, un des pompiers, spécialiste des reptiles, l'a pris en charge. Le professionnel a également pour mission de former les autres pompiers aux techniques d'intervention sur les NAC (nouveaux animaux de compagnie).