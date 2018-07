Citations célèbres et sex appeal des animaux

publié le 27/07/2016 à 09:00

Première partie : Un collectionneur d'îles mystérieuses

S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche » ; « du haut des ces pyramides, quarante siècles vous contemplent » ; « l’Etat c’est moi », ou encore « la garde meurt mais ne se rend pas », autant de citations célèbres, autant de belles pages d’histoire que nous allons tourner maintenant pour savoir qui a dit quoi, pour savoir aussi pourquoi et comment ces belles phrases ont été, ou non pas été prononcé.

Pour cela, deux points, ouvrez les guillemets, nous accueillons Pierre Baron, notre consultant en histoire.

Pierre Baron

2ème partie : Les animaux sont-ils tous des cochons ?

Qu'elle est la la position sexuelle favorite des animaux ? comment drague t-on chez les bestioles ? Les truites sont-elles des simulatrices ?

C'est ce que nous raconte Marc Giraud, écrivain, spécialiste des animaux et notre bestiologue préféré !

Marc Giraud est l'auteur du livre Le sex-appeal des crocodiles et autres histoires d'amours bestiales paru chez Delachaux et niestlé.



Le sex-appeal des crocodiles et autres histoires d'amours bestiales



