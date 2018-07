Cinq paires de jambes pour six filles, la nouvelle photo qui agite le web

publié le 29/12/2016 à 17:17

C'est la nouvelle illusion d'optique qui laisse perplexe bon nombre d'internautes. Sur une photo postée sur le site communautaire Reddit, on aperçoit six jeunes filles assises sur un canapé mais on ne distingue que cinq paires de jambes.



Attention, en allant plus bas dans cet article, vous allez découvrir la solution.

Après l'histoire de la robe que certains voyaient blanche et or et d'autre bleue et noire, c'est donc désormais l'énigme de la paire de jambes invisible qui agite le web. Si certains internautes ont évoqué la possibilité que la fille du milieu soit un "centaure-canapé", qu'elle n'a pas de jambes ou encore qu'elle est assise jambes écartées, il apparaît que la solution est beaucoup plus simple que cela, après avoir (longuement) étudié le cas.

Le cas a en effet été résolu sur Reddit deux jours après la publication de la photo, largement le temps que les internautes, ne parvenant pas à élucider le mystère, deviennent totalement hystériques. Il a tout de même fallu qu'un internaute y aille de son plus beau coup de pinceau sur Paint pour détourer avec attention chacune des paires de jambes.

La jeune fille du milieu possède le premier jean bleu Crédit : Reddit

Le premier jean bleu n'appartient pas à la deuxième jeune fille en partant de la gauche mais bien à la jeune fille assise au milieu. C'est d'ailleurs cette deuxième jeune fille qui sème la pagaille car en réalité, elle porte en jean noir que l'on distingue très difficilement mais pourtant bien présent. Alors, heureux ?

La deuxième fille en partant de la gauche a un jean noir que l'on distingue à peine Crédit : Reddit