publié le 31/03/2018 à 12:54

Parlons des déboires de Donald Trump. Des déboires qui s’appellent Stormy Daniels, l’actrice X qui affirme que le président des États-Unis a entretenu une liaison extra-conjugale avec elle. Sa femme Melania serait déjà très en colère. Cependant, vivre avec quelqu’un qui lui fait la gueule pour une histoire de bombe, ça le prépare au moins à sa rencontre avec Kim Jong-un.



Certains disent qu’il aurait pu voir le coup arriver, parce que "stormy", en anglais, ça veut quand même dire "orageux". Mais le prénom, ça ne veut rien dire : moi je m’appelle Christine, et pourtant je suis jeune. Et puis, en ce qui concerne tout ce qui se rapporte à la météo et au climat, Donald Trump est complètement ignorant. La preuve en trois mots : Accord de Paris.

Malgré tout, il faut voir les choses du bon côté. Qui dit "orageux" dit "foudre". C’est donc la première fois qu’il a été élu qu’on peut dire que Donald Trump a eu un semblant d'éclair. Paierait-il ses erreurs du passé ? Stormy Daniels est à Donald Trump ce que Kadhafi est à Sarkozy. Enfin, ce n’est pas le même genre de relations entre eux.