Christine Berrou : "Macron, un ancien céréalier qui faisait beaucoup de blé"

Le président a tellement déambulé partout qu'il était encore plus dur à suivre qu'un monologue de Christine Angot. 7h38, Emmanuel Macron arrive au Salon de l'agriculture, 300 policiers vont assurer sa sécurité. On ne sait pas si on dit lui donner un badge visiteur ou un badge exposant tellement il est entouré de poulets.



7h45, il est un petit peu anxieux, mais il se dit qu'après tout il est presque dans son élément. Après tout, dans Porte de Versailles, il y a Versailles. 9h18, il s'isole un instant, tout en intimité pour écouter sur RTL ma chronique. Il se dit comme toutes les semaines que nous sommes des gens fabuleux. 9h45, Macron est interpellé par des individus déguisés en animaux. S'ensuit un échange ubuesque entre le président en Marche et les militants en vache. 10h27, Macron est longuement sifflé.

10h38, Macron réalise que les agriculteurs n'ont pas le moral. En termes de festif, à côté d'eux, Gérard Collomb c'est Patrick Sébastien. Certains animaux n'ont pas l'air dans leur assiette, mais ça c'est normal, c'est parce qu'ils pressentent qu'ils vont terminer dans la nôtre. 10h45, vif échange avec un céréalier. C'est un malentendu car Macron est lui-même un ancien céréalier puisque chez Rothschild il faisait beaucoup de blé. 11h02, le président ne va pas au concours du plus beau chat de race british, signal fort envers les Anglais, qui n'avaient qu'à pas dire oui au Brexit.

12h14, Macron est interpellé par mes amis les militants vegan. Gros vent. 12h37, le président ne va pas non plus sur le stand proposant des baptêmes de poney alors qu'il y a quelques semaines, Brigitte ne s'est pas faite priée pour faire un baptême de panda.



