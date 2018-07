publié le 25/12/2017 à 12:04

Hier, pour le réveillon de Noël, on a mangé et on a joué à des jeux de société et j'ai eu une idée en me disant qu'il n'existe pas vraiment de jeu en rapport avec la politique. C'est pourquoi j'en ai inventé un : le Démagopoly ! Je commence le jeu en lançant le dé : un trois. Je prends la carte sénateur, je fais une micro-sieste et je gagne 7.000 euros. Avec un cinq, Bernard Poirette prend la carte interview et est face à Jean-Jacques Bourdin. Pas capable de savoir le nombre de demandeurs d'emplois, il sera moqué sur Twitter pendant deux tours.



Avec un cinq, Isabelle est face à Laurent Delahousse qui pose une question : "Un plus un ?" ... "Deux". Bravo vous gagnez vingt points dans les sondages. Je lance le dé et fais zéro : je reste sur place et rien ne m'arrive, apparemment je suis François Hollande. Deux, c'est la carte Florian Philippot, choisissez bleu, blanc ou rouge. Rouge, vous mangez un couscous et vous perdez tous vos amis.

Six, carte carrière, vous sacrifiez votre vie de famille pour devenir le porte-parole du président. Vous gagnez de la "poudre de perlimpinpin". Je voulais commercialiser ce jeu et devenir milliardaire et une humoriste à qui la politique rapporte beaucoup.