Christine Berrou : Élise Lucet "y va au bulldozer" dans Cash investigation

publié le 30/09/2017 à 11:35

J'ai été très émue par les retraités qui jeudi 28 septembre ont manifesté contre la hausse de la CSG même si tous ces retraités dans la rue, ça a été une catastrophe pour les audiences des Chiffres et des lettres. C'est bien de faire savoir que les seules personnes âgées qui sont avantagées par Emmanuel Macron, ce sont finalement les sénateurs qui ont gardé leur poste. C'est toujours les plus fragiles qui trinquent.



J'ai regardé le Cash investigation sur Lidl, ils font porter à des employés jusqu'à huit tonnes par jour, c'est six fois plus que Bernard Poirette les week-ends où toutes mes blagues sont lourdes. Pour faire son enquête, Élise Lucet a fait embaucher un journaliste chez Lidl, super technique l'embauche d'un journaliste comme taupe, c'est la méthode dite du Bruno Roger-Petit. Élise Lucet est très forte. À la télé, on n'avait vu personne poser autant de questions qui dérangent à la minute depuis Columbo sauf qu'elle, elle n'a pas de vieille Peugeot. Elle, elle y va plutôt au bulldozer. C'est grâce à des gens comme elle que l'on sait ce que l'on consomme. On est toujours surpris.

Je vois que selon l'UFC-Que Choisir, il y a des baumes à lèvre qui contiendraient des perturbateurs endocriniens. Vu le menton des Bogdanoff, ce serait bien qu'ils vérifient aussi dans les mousses à raser.