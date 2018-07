publié le 24/02/2018 à 11:17

Il fait froid. Ayons une petite pensée pour Jean-Marie Le Pen qui déteste quand les températures sont en-dessous de 0 car tous les Français deviennent des personnes de couleur. Bleue. Mais le bleu avec le rouge de RTL nous donne le même code couleur que le grand Schtroumpf.



Ce qui m'intrigue, c'est cette histoire de degré réel et de degré ressenti. On nous donne un chiffre en précisant qu'on aura l'impression que ce sera beaucoup moins. Météo France se serait inspiré de la Maison blanche qui fait pareil avec le QI de Donald Trump. Si aujourd'hui je vous parle de météo c'est parce que je suis blasée. Entre les déclarations de Wauquiez, de Christine Angot, Pierre Ménès, en fait les seules choses qui sont fines à Paris, ce sont les particules. Sans compter les réformes.

Après le bac, les trains. En fait j'ai compris, l'État réforme tout ce que j'ai tendance à rater. Logiquement cette semaine, il devrait y avoir une réforme de ma vie sentimentale. Il y a bien eu cette histoire de dopage au curling mais quand on voit l'absurdité de ce sport, on peut se demander s'ils sont drogués pour faire du curling ou est-ce qu'ils font du curling parce qu'ils sont drogués. À méditer.

50 nuances de Grey, "assez de massacre"

Sinon c'est l'ouverture du salon de l'agriculture avec des vaches, des poules, des cochons. Dans les années 90 ça s'appelait une émission de Christophe Dechavanne. C'est le grand rendez-vous des politiques et des agriculteurs, qui d'ailleurs se ressemblent. Les uns parlent de leurs tracteurs, les autres à leurs détracteurs. En gros ils parlent de ce qui les traîne dans la boue. Au salon de l'agriculture je suis encore plus non grata qu'Anne Hidalgo au salon de l'automobile ou le rappeur Jul au salon du livre. Je suis privée de salon de l'agriculture parce que membre de l'association L214 qui met des caméras cachées dans les abattoirs. Cela réunit mes deux passions, les animaux et Marcel Béliveau (père de l'émission Surprise sur prise).



Cette semaine je n'ai d'ailleurs pas regardé les images d'un élevage d'animaux à fourrures publiées par l'association. J'ai déjà vu la dernière adaptation cinématographique du livre 50 nuances de Grey. J'ai eu ma dose en termes de massacre. Ils ont fait un troisième film car c'est une œuvre en trois volumes. Comme le visage de Grishka Bogdanov. Avant de partir je voulais vous parler d'un jeune homme dans le Val-de-Marne qui a envoyé toute sa famille à l'hôpital après leur avoir servi un cake contenant du cannabis. Comme quoi, il n'y a pas que chez les Hallyday qu'on se rend malades avec le contenu de sa part de gâteau.