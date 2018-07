Christine Berrou : "ABBA est un mix entre les Beatles et un sapin de Noël"

publié le 29/04/2018 à 11:13

Événement historique, je vais vous parler du retour du groupe ABBA après "110 années d'absence" ! Ces quatre musiciens qui ont vendu des millions d'albums dans leur costume de rubans et de paillettes. Visuellement, ABBA est un mix entre les Beatles et un sapin de Noël.



Je rappelle qu'ABBA est à ne pas confondre avec Bérangère Abba, députée REM de la Haute-Marne. C'est classe d'avoir un groupe disco comme nom de famille. Imaginez Martine Bee Gees ou Jean-Claude Village People. Ça claquerait.

ABBA se séparait en 1982, année de création du minitel. C'est aussi la date de création de l'ISF et de la Fête de la Musique, qui a malheureusement toujours lieu. Écrivez-nous si vous en avez marre d'avoir, chaque année, des reprises de Jeanne Mas en version reggae sur votre trottoir.



Le groupe suédois est de retour parce qu'ils sont passionnés. Est-ce que vous connaissez le point commun entre une passion et un coup de fil de ma mère ? Dans les deux cas, on n'a pas envie de décrocher. Je remarque que le retour est dans l'ère du temps. Celui d'ABBA, de François Hollande dans les médias, et celui de Jawad Bendaoud en garde à vue.