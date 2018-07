et AFP

publié le 27/12/2017 à 04:55

Tel est pris qui croyait prendre. Un meurtrier chinois a si bien joué les muets pendant 12 ans pour tenter d'échapper à son passé qu'il a fini par perdre la parole, rapporte le Quotidien du Zhejiang. Cet homme, du nom de Zeng, avait quitté son village de la province du Zhejiang dans l'est de la Chine en 2005, après avoir tué l'oncle de sa femme à la suite d'une banale dispute de loyer portant sur 500 yuans, soit 64 euros, relate le Quotidien du Zhejiang.



Feignant le mutisme, l'homme, alors âgé de 33 ans, parvient à se faire embaucher sur un chantier dans une autre province. Changeant de nom, il se marie et devient père de famille. Mais la police locale finit par avoir des soupçons en découvrant que Zeng n'a pas de papiers d'identité. Elle ordonne une prise de sang et découvre en octobre dernier que son ADN est proche de celui des parents du meurtrier recherché depuis 12 ans.

Découvert, Zeng ne peut passer aux aveux que par écrit : "après 12 années de mutisme, il n'arrive plus à parler", raconte le journal. "En ne parlant pas, je ne risquais pas de dire une bêtise", a-t-il expliqué aux policiers. S'il est reconnu coupable de meurtre, Zeng est passible de la peine de mort.