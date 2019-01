publié le 14/01/2019 à 13:00

De Kyneska, princesse grecque de Sparte, championne de course de char et première femme de l’histoire à gagner les jeux olympiques à la minuscule Keiko Fukuda qui à l’âge de 98 ans devint la première judoka à atteindre le grade de ceinture noire dixième dan, sans oublier Marie Paradis, la petite Chamoniarde qui, en 1811, fut la première femme à atteindre le sommet du Mont Blanc, On vous raconte l’histoire de ces championnes, qui toutes osèrent s’aventurer au-delà des limites que la société leur avait fixées, avec nos deux invités les historiennes Lorraine Kaltenbach et Clémentine Portier - Kaltenbach.

Championnes

à lire : Championnes publié chez Arthaud.