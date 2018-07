publié le 13/07/2018 à 14:44

L'affaire se déroule entre 8.000 et 10.000 mètres d'altitude. Cela s'est passé il y a quelques jours sur un vol Casablanca-Paris.



Le personnel de bord est en pleine distribution des repas lorsqu'un passager, manifestement fébrile, décroche sa ceinture, se lève et s'avance dans l'allée centrale. Il demande à se rendre aux toilettes mais stewards et hôtesses lui répondent que c'est impossible dans l'immédiat.

Impossible de tenir pour cet homme qui ne contrôle plus sa vessie, il bouscule tout le monde et demande à voir le "patron" de l'avion comme il l'appelle et va tambouriner à la porte, verrouillée, du cockpit. Le ton monte, l'homme est agressif, l'alerte toilette est déclenchée.

Faute de tirer la chasse, le passager aura déclenché la chasse : deux avions Rafale de l'armée française décollent et escorteront le Casablanca-Paris jusqu'à Roissy. Où, enfin, le soulagement sera général.