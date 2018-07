Carmaux : un veau s'échappe de l'abattoir

publié le 10/07/2018 à 15:52

Tôt, lundi 9 juillet, à son arrivée à l'abattoir un veau de 400 kilos s'est échappé. Les faits se sont déroulés à Carmaux dans le Tarn. L'animal est allé arpenter les rues du centre-ville sous les yeux de nombreux passants. Après avoir couru plus d'un kilomètre, le veau s'est réfugié derrière l'Hôtel de Ville, rapporte La Dépêche.



"L'animal visiblement très énervé, montrait des signes d'agressivité à l'encontre des forces de l'ordre qui justement voulaient le rétablir et prévenir d'éventuels débordements. Ce sont finalement les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) qui sont intervenus", explique le journal.

Les agents ont endormi l'animal grâce à un fusil chargé d'un produit anesthésiant. La piqûre l'a énervé de plus belle avant que le veau ne tombe à terre. La Fondation Brigitte Bardot a proposé sur Twitter mardi 10 juillet d'adopter l'animal. La décision revient désormais à l'éleveur, propriétaire du veau. Ce dernier a été contacté par l'organisation.

Un veau s'échappe de l'abattoir de Carmaux (81), la FBB propose d'accueillir l'animal dans son cheptel pour lui éviter la mort. L'éleveur a été contacté, la décision de sauver ou non le veau lui revient désormais... https://t.co/mqPdtxDbCP — FONDATION B. BARDOT (@FBB_PORTEPAROLE) 10 juillet 2018