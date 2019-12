Canada : "la plus petite maison du monde" mesure 10 millièmes de millimètre

La "plus petite maison du monde" mesure 10 microns de long

et AFP

publié le 20/12/2019 à 01:22

Selon ses concepteurs, il s'agit tout simplement de "la plus petite maison" du monde. Présentée mercredi 18 décembre par une université canadienne, cette minuscule (et le mot est faible) bâtisse bat tous les records en mesurant 10 microns, soit 10 millièmes de millimètres - ce qui est encore plus petit qu'un cheveu humain.

La maison reprend l'esthétique des bâtisses en pain d'épices typiques de la période de Noël. Travis Casagrande, le chercheur à l'origine du projet, explique qu'elle a été taillée dans du silicone au moyen d'un rayon ionique, qui agit comme une sableuse. Le tout sous l’œil d'un microscope électronique.

Le Centre canadien de microscopie électronique a partagé des images impressionnantes, qui mettent en avant une maison avec de multiples détails. On peut notamment voir les petites briques de la cheminée, les entourages de fenêtres ou encore un paillasson en forme de drapeau canadien.

> holiday video

Selon l'université canadienne, la maison, longue de 10 microns et large de 6, est plus petite qu'une micromaison similaire réalisée l'an dernier par un laboratoire français de Besançon, Femto-St. L'établissement d'outre-Atlantique affirme toutefois n'avoir pas cherché à battre un quelconque record.

La maison est posée sur la tête d'un bonhomme de neige : l'ensemble est photographié à côté d'un cheveu humain, qui ressemble à un énorme tronc d'arbre sous le microscope. "Alors que l'esprit des décorations est festif, l'intention de ce projet", explique Travis Casagrande, "est de démontrer les capacités" du centre de recherches et de "stimuler la curiosité scientifique du grand public". Le centre est équipé de dix microscopes électroniques et d'autres équipements principalement utilisés à des fins de recherche.