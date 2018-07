publié le 29/08/2017 à 13:33

Direction le Calvados avec une histoire à la fois salée et stupéfiante qui commence très précisément le 16 août dernier à 18 heures dans le salon d'un pavillon d'Arromanches. Un couple de retraités y est confortablement installé devant leur télévision, avec leur fils et leur petite fille, quand soudain 13 gendarmes font irruption... À la recherche de stupéfiants.



Les sexagénaires sont soupçonnés de trafic de drogue. .À l'origine de ce débarquement de la maréchaussée, la visite, le matin même d'un gendarme de la brigade de Port-en-Bessin, venu apporter une convocation administrative. Personne dans la maison, mais devant la porte il a remarqué un sachet de poudre blanche. Aucun doute, il s'agit bien de drogue, plus précisément d'amphétamines. D'où le déplacement des forces de l'ordre qui, sur ce coup-là, il faut bien le dire, ont un peu manqué de pif.

Le retraité tombe des nues : le sachet de poudre ne contient que du gros sel. C'est un gri-gri qu'il laisse devant la porte pour chasser les mauvais esprits. Magie noire et poudre blanche, les gendarmes n'y ont vu que du bleu. Les retraités sont furieux, depuis cette visite, leurs voisins ne leur disent plus bonjour.