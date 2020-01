Cagnes-sur-Mer : appel à témoins pour retrouver la mascotte d'une maternelle

publié le 21/01/2020 à 23:10

C'est un avis de recherche très singulier, mais il ne manquera pas d'émouvoir. La police nationale des Alpes-Maritimes a publié un appel à témoins concernant la disparition d'Octave, âgé de 2 ans, et mesurant quelque 50 cm. Il a un pelage doux et orangé, les yeux marron et a échappé à la surveillance des jumeaux qui le surveillaient lundi 20 janvier à Cagnes-sur-Mer.

Octave n'est pas un petit garçon, ni un petit chien. Il s'agit d'un ours en peluche, mascotte d'une classe de maternelle de Grenoble, venu avec deux élèves de 4 ans en week-end sur la Côte-d'Azur, explique Nice Matin.

L'ourson a été vu la dernière fois sur la promenade de Cagnes-sur-Mer, en face de l’hippodrome. Si la mascotte, à laquelle la classe de maternelle tient beaucoup, est retrouvée, il faut contacter le 06.34.20.58.68.

[#AppelàTémoins] Disparition mascotte classe maternelle Grenoble.

Alors qu'il visitait Côte d'Azur avec jumeaux de 4 ans, Octave à échappé à la vigilance de ses amis bord de mer #CagnesSurMer

Merci #RT afin de l'aider à retrouver sa classe

☎️ 06 34 20 58 68

info @Nice_Matin pic.twitter.com/KvLPbxy0Pi — Police Nationale 06 (@PoliceNat06) January 21, 2020