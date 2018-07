publié le 04/07/2018 à 18:54

C'est une rue qui avait presque disparu. Sur les plans du centre-ville, sur le cadastre. Les accès ont été murés il y a longtemps et l'existence de cette voie est tombée aux oubliettes.



La rue n'est plus traversée par personne, d'un côté un hôtel particulier a été construit et de l'autre c'est un équipement EDF qui empêche le passage, explique France Bleu Normandie. Son tracé correspondrait au cours du Petit Odon, un affluent de l'Odon, qui rejoint l'Orne.



La rue est longue de 150 mètres et large de trois mètres. En plein cœur du centre-ville historique de la ville, la rue longe visiblement la place Saint-Sauveur et la rue Écuyère. Les habitants du quartier peuvent l'apercevoir de leurs fenêtres, certains d'entres eux y ont même accès grâce à des cours intérieures, précise France Bleu.

La découverte est insolite. Cette rue fantôme pourrait bien s'ajouter à la liste des mystères de Caen, comme cette maison qui serait touchée par des esprits frappeurs non loin de là rue Arcisse-de-Caumont.

La vue d'un accès de la rue où le passage est bloqué par un équipement EDF. Crédit : Capture d'écran Google Street View