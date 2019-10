C'était comment en Gaule ?

Albert Uderzo en compagnie d'Astérix et Obélix en mars 2015

"La fille de Vercingétorix", 38ème aventure d’Asterix et Obelix sort aujourd’hui, et ça nous a donné envie de savoir ce qui est vrai, quelle est la base historique des récits inventés par Goscinny et Uderzo dans les années 60…

Le village gaulois qui résiste aux Romains, est-ce que ça a existé, en Bretagne ou ailleurs ?

Cette peur que « le ciel nous tombe sur la tête », elle existait ?

On va se pencher sur le cas d’Obélix, qui exerce le métier de tailleur de menhir, est-ce possible en moins 50 avant JC ?

Que mangeaient-ils, les gaulois, des sangliers ?

Ces banquets de fin d’album, pour fêter la victoire, ça pouvait exister ?

Et les femmes, quel était leur rôle chez les Gaulois, à l’époque de César ?

Est-ce que les gaulois ressemblaient vraiment aux célèbres personnages brossés par Goscinny et Uderzo dans Astérix ? On démêle le vrai du faux avec l’historien Bruno Dumézil

