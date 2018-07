publié le 27/03/2018 à 20:45

Ils ne s'étaient pas parlé depuis 74 ans. Pierre Le Calvez et Joseph Porrot, deux copains de promo, ont été séparés par la Seconde Guerre mondiale en 1944 et viennent de se retrouver par hasard dans la même maison de retraite, raconte Ouest France.



En juin 1944, les deux hommes sont élèves enseignants depuis trois ans à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor). Ils sont en stage de formation professionnelle à Rennes, quand on leur demande de rentrer chez eux le 6 juin, jour du débarquement de Normandie. Joseph rentre à Pontivy, Pierre à Paimpol, et les deux hommes ne se reverront plus pendant des années.

Après la guerre, ils sont devenus professeurs de collège. Joseph enseignait les mathématiques et les sciences, tandis que Pierre enseignait le français. Ils ne se sont aperçus qu'une seule fois en 74 ans, lors d'une ballade à vélo, mais ne se sont pas parlé.

Quand même, on n'a plus tout à fait la même tête Jospeh Porrot





Aujourd'hui âgés de 95 ans, les deux amis d'enfance ont eu la surprise de se retrouver par hasard dans la même maison de retraite à Plérin. "Quand tu es arrivé jeudi, j’ai entendu ton nom et je t’ai vu passer. Tu n’as pas changé Joseph, tu as la même tête", raconte Pierre Le Calvez dans Ouest France. "Je t’ai reconnu mais, quand même, on n’a plus tout à fait la même tête", plaisante Joseph Porrot.