Bordeaux : un couple gagne une nuit dans un stade vide

Depuis son ouverture en mai 2015, un an avant l'Euro de football dont il a accueilli cinq matches, le Matmut Altantique fait rarement le plein. Antre habituelle des Girondins, il est l'objet de critiques récurrentes concernant son emplacement, éloigné du centre-ville, et ses voies d'accès.



Mais ses exploitants ne manquent pas d'idées pour faire parler de lui. On peut y organiser des séminaires, participer à des visites guidées de ses entrailles, s'y faire photographier le jour de son mariage...

A l'occasion des fêtes de fin d'année, l'équipe du Matmut Atlantique a proposé un concours. En jeu, une nuit à deux au coeur du stade vide. "Nous avons eu 7.104 participants, ce qui est un gros succès", se félicitent les organisateurs qui attendent les lauréats, un couple d'une cinquantaine d'années habitant près de Clermont. "Ça va leur faire quatre heures de route mais ils ne vont pas être déçus", estime l'organisation.

Chambre avec vue (sur pelouse)

Attendus samedi après-midi, ils vont enchaîner avec un parcours santé et découverte des lieux, suivi d'un repas aux chandelles dans une loge voisine de leur chambre, avec un maître d'hôtel à disposition.



Pour la nuit, une loge vitrée de 25 m² avec vue sur la pelouse, a été spécialement transformée en chambre avec un lit, des lampes, des tables de chevet, des miroirs, un nécessaire de toilettes et un téléphone pour joindre, au cas où, l'agent de sécurité qui fera des tours de garde. Quant à la douche du matin, après le petit-déjeuner servi au lit s'ils le désirent, ils pourront la prendre dans les vestiaires habituellement fréquentés par les Girondins.