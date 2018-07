Billie Holiday et Sauvetage en mer dans la curiosité

publié le 27/07/2017 à 12:00

1ère partie : L'histoire de Billie Holiday

C’est l’une des plus belles voix du monde, c’est aussi l’un des destins les plus fracassés, les plus brûlants de l’histoire du jazz.

On vous raconte son incroyable vie en compagnie de Philippe Broussard.



Philippe Broussard est l'auteur du livre Billie Holiday- vivre 100 jours en un paru chez Stock



Vivre cent jours en un

2ème partie : Les sauveteurs en mer

Ils interviennent l’été sur nos plages, mais aussi l’hiver, les jours de mauvais temps, au large…La SNSM est déclarée Grande cause nationale 2017.

On découvre l’univers des sauveteurs en mer grâce à Xavier de la Gorce, président de la SNSM et Bernard Barron, sauveteur bénévole à Calais depuis plus de 25 ans.