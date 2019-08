Basil Zaharoff, le plus grand marchand d'armes !

publié le 30/08/2019 à 13:00

Né en Turquie en 1849 de parents grecs, Basil Zaharoff passe sa jeunesse – crapuleuse – dans les bas-fonds de Constantinople. Tour à tour guide pour touristes, gardien de bordel et membre d’un gang de pompiers-pyromanes, il se lance à l’âge de 28 ans dans le commerce qui fera de lui l’homme le plus riche du monde : celui des armes.

Des années durant, ce polyglotte aux manières soignées sillonne le monde pour vendre canons, mitrailleuses et navires de guerre, devenant l’intime de nombreux chefs d’État et généraux, se servant des femmes pour accomplir ses sombres desseins.

Amoureux fou d’une duchesse espagnole qu’il finit par épouser après 35 ans d’attente, il tente d’acheter pour elle la principauté de Monaco avant de mourir, seul, dans son château en France en 1936. Une histoire époustouflante, digne d’un roman, que nous raconte notre invité l’historien Tristan Gaston-Breton.

à lire : Basil Zaharoff, l'incroyable histoire du plus grand marchand d'armes du monde chez Tallandier.



Basil-zaharoff

L'Equipe de la Curiosité vous recommande