Amour : Le coup de foudre est-il chimique ?

et Thomas Hugues

publié le 06/02/2020 à 20:00

A l'approche de la Saint-Valentin on se demande si la science peut disséquer et expliquer nos sentiments. Réponse avec notre invité, Olivier Lascar, journaliste du magazine Sciences et Avenir.

De la passion amoureuse à la peine de cœur, la science a beaucoup à nous apprendre sur nos sentiments.Pourquoi tombons-nous amoureux ? Est-ce que le coup foudre existe, est-ce qu’il a une explication scientifique ? Pourquoi sommes-nous parfois accroc à une femme ou à un homme ? Quel est le rôle de l’ocytocine ? Est-ce que le dicton « Qui se ressemble s’assemble » est vérifier par la science ? Est-ce que faire l’amour; c’est bon pour la santé ? Combien de bactéries s'échange-t-on pendant un baiser ?

Nous parlerons aussi de l'influence des hormones et de la génétique sur l'amour, mais aussi d'un robot nommée Roméo, dont on peut tomber amoureux.

à lire : "Saint Valentin : L'amour une affaire d'hormones, de chiffres et de sentiments" sur Sciences et Avenir

