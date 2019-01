publié le 28/01/2019 à 13:02

Frédéric Pierrucci, ancien président de la filiale chaudière d’Alstom, s’est retrouvé bien malgré lui au cœur de la guerre économique que la France et les Etats-Unis se sont livrés dans l’affaire Alstom.

A l’époque patron d’une des filiales du groupe il est arrêté à New York par le FBI et accusé de corruption. Il passera plus de deux ans enfermé dont quatorze mois dans une prison de très haute sécurité. Il a décidé de témoigner.



à lire : Le piège américain publié chez JC Lattès



