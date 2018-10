publié le 01/10/2018 à 17:34

Il y a 50 ans, les Français découvraient les premières "réclames" à la télévision. Le 1er octobre 1958, le petit écran diffusait en effet cinq spots publicitaires d'une durée totale de 2 minutes. Imposée par décret par Georges Pompidou, Premier ministre de l'époque, elle ne concerne encore que l'alimentation, l'électroménager et le textile.



Contrôlée par la Régie française de publicité, qui veille à ce que la pub soit "décente et de bon goût", les critères évoluent rapidement. Dès 1973, les premiers seins nus apparaissent à l'écran dans un spot pour les collants Dim. Après internet, la télévision est le deuxième média le plus utilisé par la publicité qui génère aujourd'hui près de 3,3 milliards d'euros de recette.

La publicité nous est aujourd'hui familière, mais quand est-elle apparue pour la première fois dans les médias ? Les premières annonces commerciales apparaissent en 1836, dans le journal "La Presse". Viendra en 1929 le tour de la radio, sous l'impulsion de Marcel Bleustein-Blanchet. Le fondateur de Publicis s'inspira pour cela des crieurs de rue et des hauts parleurs.