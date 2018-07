YouTube lance un nouveau format de publicité impossible à couper

publié le 27/04/2016 à 13:43

À partir du mois prochain, les utilisateurs de YouTube découvriront un nouveau format de publicité. Il faudra être attentif : les publicités ne dureront que six secondes. Ces nouvelles pubs, appelées "bumper ads" en anglais, ont été pensées pour les terminaux mobiles, car "beaucoup de personnes préfèrent regarder des vidéos sur leur smartphone", explique Zach Kupei, product manager chez Google.



Attention, elles ne sont pas une alternative aux pubs existantes. Les formats de 30 secondes ou plus, ou le fameux "skip" ou "passer" n'apparaît parfois pas, existeront toujours. Ce format est donc un complément aux outils déjà mis en place. Il a été pensé dans le but de créer des petits teasers de publicités plus longues, ou d'en extraire un message succinct, précis. Étant donné leur très courte durée, les "mini-publicités" ne pourront pas être "passées" par les internautes.