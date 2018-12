Comment vendre ou acheter un smartphone d'occasion sans risque

publié le 16/09/2018 à 07:16

Chaque année, au moment de la sortie des nouveaux iPhone, le marché des smartphones d'occasion est en pleine ébullition. Pour revendre le vôtre ou en acheter un, vous pouvez opter pour les sites entre particuliers. L'opération est sans garantie. Si vous achetez, difficile en quelques minutes de voir si le téléphone est en aussi bon état que le promet l'annonce. Si vous vendez, il n'est pas rare qu'on vous pose 3 ou 4 lapins, avant un rendez-vous honoré.



YesYes, une jeune start-up française, basée à Caen joue le rôle de certificateur lors d'un achat ou d'une vente. Jusqu'à maintenant elle n'acceptait que les iPhone (à partir du 6) mais s'ajoutent désormais les Samsung, plutôt les modèles haut de gamme.

Le principe est simple. Si vous voulez vendre, vous vous rendez sur le site, vous répondez à quelques questions sur votre téléphone - modèle, capacité de mémoire, couleur, état, vous indiquez aussi le prix auquel vous souhaitez le vendre et si vous êtes prêt ou non à négocier.... et vous attendez un acheteur potentiel.

Une fois que vous avez trouvé un acheteur, vous envoyez votre smartphone, tous frais payés, à YesYes. L'entreprise se charge de vérifier s'il fonctionne bien et s'il correspond bien à l'annonce. La start-up l'expédie ensuite à l'acheteur et vous recevez votre paiement moins une commission de 20% que prend le site.



Cette commission est certes relativement élevée mais elle permet au site de régler les frais d'envoi. Si besoin, YesYes change aussi la batterie du smartphone que vous vendez et ajoute systématiquement des accessoires neufs. Un iPhone 7 peut vous être payé 320 €.



Une autre start-up française rachète aussi des smartphones d'occasion. Volpy, via son application réalise un check-up de votre téléphone (batterie, écran, sonnerie, wifi) et à la fin vous donne le prix de rachat. Si ça vous convient, soit vous envoyez votre téléphone par courrier soit un coursier vient le chercher et vous êtes payé immédiatement, par virement, chèque ou même Paypal.